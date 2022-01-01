Захищаючи Україну загинув 27-річний волинянин





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Жорстока війна забрала життя 27-річного захисника Тараса Харука з Нововолинська. Він загинув, захищаючи Батьківщину, на Харківщині.



Інформацію про дату зустрічі та прощання із загиблим повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині.Про це повідомив Нововолинський міський головаЖорстока війна забрала життя 27-річного захисниказ Нововолинська. Він загинув, захищаючи Батьківщину, на Харківщині.Інформацію про дату зустрічі та прощання із загиблим повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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