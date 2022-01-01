Захищаючи Україну загинув 27-річний волинянин
Сьогодні, 22:06
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Жорстока війна забрала життя 27-річного захисника Тараса Харука з Нововолинська. Він загинув, захищаючи Батьківщину, на Харківщині.
Інформацію про дату зустрічі та прощання із загиблим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Жорстока війна забрала життя 27-річного захисника Тараса Харука з Нововолинська. Він загинув, захищаючи Батьківщину, на Харківщині.
Інформацію про дату зустрічі та прощання із загиблим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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