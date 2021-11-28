На Волині автівка врізалася у підводу, постраждав чоловік





Аварія сталася у селі Кроватка на Рожищенщині, - пише газета



Близько 21:00 години 53-річний водій Volkswagen Golf на вулиці Центральній допустив зіткнення з гужовою підводою.



Внаслідок інциденту 60-річний фурман потрапив у хірургічне відділення лікарні. Попередньо лікарі констатували в потерпілого забійну рвану рану гомілки й струс мозку.



З’ясувавши деталі аварії, на водія автівки поліцейські склали адміністративний протокол за ст 124 КУпАП, яка передбачає покарання за порушення правил порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині легковик врізався у підводу. Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждав керманич гужового транспорту.Аварія сталася у селі Кроватка на Рожищенщині, - пише газета "Волинь-нова" Близько 21:00 години 53-річний водій Volkswagen Golf на вулиці Центральній допустив зіткнення з гужовою підводою.Внаслідок інциденту 60-річний фурман потрапив у хірургічне відділення лікарні. Попередньо лікарі констатували в потерпілого забійну рвану рану гомілки й струс мозку.З’ясувавши деталі аварії, на водія автівки поліцейські склали адміністративний протокол за ст 124 КУпАП, яка передбачає покарання за порушення правил порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху.

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