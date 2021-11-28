На Волині автівка врізалася у підводу, постраждав чоловік

На Волині автівка врізалася у підводу, постраждав чоловік
На Волині легковик врізався у підводу. Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждав керманич гужового транспорту.

Аварія сталася у селі Кроватка на Рожищенщині, - пише газета "Волинь-нова".

Близько 21:00 години 53-річний водій Volkswagen Golf на вулиці Центральній допустив зіткнення з гужовою підводою.

Внаслідок інциденту 60-річний фурман потрапив у хірургічне відділення лікарні. Попередньо лікарі констатували в потерпілого забійну рвану рану гомілки й струс мозку.

З’ясувавши деталі аварії, на водія автівки поліцейські склали адміністративний протокол за ст 124 КУпАП, яка передбачає покарання за порушення правил порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП, Кроватка
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