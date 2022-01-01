До Луцька приїхали іноземні волонтери з піца-мобілем. ВІДЕО





Співорганізатор благодійної акції Назарій Грициєнко розповів, що на пікнік прийшла майже сотня людей. Загалом у приміщенні церкви нині мешкають 40 переселенців. Захід організували для них та інших вимушено переміщених українців, - повідомляє

"Запропонували просто пригостити піцою цих людей, які протягом тривалого часу є відвідувачами наших заходів на території церкви. Такою соціальною і духовною роботою ми займалися протягом вже шести місяців", – каже співорганізатор заходу.



Піца-мобілі обладнані печами. Готував страву кухар та волонтер із Грузії Сосо Качиурі. З його слів, для швидкого приготування мають заготовки кількох видів піци, які спеціально замовляють в Італії. Каже: так швидше і можна нагодувати більшу кількість людей.



"Важкі часи, війна, годуємо людей, допомагаємо. Буває 500 людей, буває 1 000 людей обслуговуємо тільки на одній точці. І отак кожного дня встигаємо на чотири-п'ять точок. Десь 1 500 тисячі щодня. Просто допомагаємо українському народу, чим можемо", – зазначив чоловік.



Сосо Качиурі говорить: спершу їздили містами і селами Польщі, нині – в Україні готують італійську страву для переселенців.



Гарячу страву, щойно з печі, роздавали всім охочим. Переселенка з міста Бахмута на Донеччині Віра Олексенко говорить: її родину запросили на пікнік, страва сподобалася.



"За нас тут дуже переживають, дуже уважні, дають допомогу нам і грошову, і продуктами, каже жінка.



Як розповів волонтер із Шотландії Гаррі Скрімджер: годують людей піцою уже впродовж шести місяців.



"Зараз вся благодійність зосереджена на Україні. Ми почали допомагати біженцям у Польщі в прикордонному селі Медика на початку березня, а з середини квітня їздимо Україною. В нас є чотири такі піца-мобілі, які їздять різними містами України", – каже волонтер.



Іноземні волонтери під час пікніка в Луцьку приготували 600 піц за три години, – зазначив кухар із Грузії Сосо Качиурі. За весь час поїздок Україною волонтери об'їздили 200 міст і сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтери з Грузії, Шотландії, Франції та Уганди пригощали піцою переселенців. Вуличну кухню 31 серпня облаштували в піца-мобілях на території релігійної громади Української Євангельської Церкви у районі ЛПЗ.Співорганізатор благодійної акції Назарій Грициєнко розповів, що на пікнік прийшла майже сотня людей. Загалом у приміщенні церкви нині мешкають 40 переселенців. Захід організували для них та інших вимушено переміщених українців, - повідомляє Суспільне.

"Запропонували просто пригостити піцою цих людей, які протягом тривалого часу є відвідувачами наших заходів на території церкви. Такою соціальною і духовною роботою ми займалися протягом вже шести місяців", – каже співорганізатор заходу.Піца-мобілі обладнані печами. Готував страву кухар та волонтер із Грузії Сосо Качиурі. З його слів, для швидкого приготування мають заготовки кількох видів піци, які спеціально замовляють в Італії. Каже: так швидше і можна нагодувати більшу кількість людей."Важкі часи, війна, годуємо людей, допомагаємо. Буває 500 людей, буває 1 000 людей обслуговуємо тільки на одній точці. І отак кожного дня встигаємо на чотири-п'ять точок. Десь 1 500 тисячі щодня. Просто допомагаємо українському народу, чим можемо", – зазначив чоловік.Сосо Качиурі говорить: спершу їздили містами і селами Польщі, нині – в Україні готують італійську страву для переселенців.Гарячу страву, щойно з печі, роздавали всім охочим. Переселенка з міста Бахмута на Донеччині Віра Олексенко говорить: її родину запросили на пікнік, страва сподобалася."За нас тут дуже переживають, дуже уважні, дають допомогу нам і грошову, і продуктами, каже жінка.Як розповів волонтер із Шотландії Гаррі Скрімджер: годують людей піцою уже впродовж шести місяців."Зараз вся благодійність зосереджена на Україні. Ми почали допомагати біженцям у Польщі в прикордонному селі Медика на початку березня, а з середини квітня їздимо Україною. В нас є чотири такі піца-мобілі, які їздять різними містами України", – каже волонтер.Іноземні волонтери під час пікніка в Луцьку приготували 600 піц за три години, – зазначив кухар із Грузії Сосо Качиурі. За весь час поїздок Україною волонтери об'їздили 200 міст і сіл.

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