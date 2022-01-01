Погода у Луцьку на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 1 вересня, у Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 20°С.
Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодною осені, а з півдня – до теплої.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 20°С.
Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодною осені, а з півдня – до теплої.
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