Погода у Луцьку на завтра, 1 вересня

Погода у Луцьку на завтра, 1 вересня
У четвер, 1 вересня, у Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 10°С до 20°С.

Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодною осені, а з півдня – до теплої.

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Теги: погода, Луцьк
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