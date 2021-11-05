Судитимуть 21-річного волинянина, який п`яним збив на смерть семирічну дитину
Сьогодні, 19:22
Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина, який збив на смерть 7-річного хлопчика.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Чоловіка обвинувачують у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, та в залишенні потерпілого в небезпеці.
Нагадаємо, увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на малолітнього велосипедиста.
Дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Водій невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Чоловіка обвинувачують у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, та в залишенні потерпілого в небезпеці.
Нагадаємо, увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на малолітнього велосипедиста.
Дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Водій невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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