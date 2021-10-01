Луцький стадіон «Авангард» передадуть місту





Таке рішення про готовність прийняти у власність стадіон



Міський голова Ігор Поліщук наголосив, що це важливий крок, адже перебування стадіону в комунальній власності дає можливість залучати для його реконструкції та подальшого розвитку кошти міжнародних організацій та державного бюджету. А це – формування позитивного іміджу міста, інвестиції в економіку громади і її розвиток.



До того ж Федерація з легкої атлетики України зверталася до міського голови, аби порушити це питання. Зважаючи на це, Луцьк має шанси стати легкоатлетичною столицею України, бо й минулі роки «Авангард» неодноразово приймав всеукраїнські та міжнародні першості з цього виду спорту.



За словами міського голови Ігоря Поліщука, у планах — створення комунального підприємства, тому що стадіон — це великий комплекс господарських споруд, велика земельна ділянка, яка потребує догляду. “Попередньо мав зустріч з віце-президентом Федерацією легкої атлетики України Володимиром Рудюком, весною до нас завітає голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьян Коу, він зацікавлений, аби в нашому місті відбувався чемпіонат з легкої атлетики”, - наголосив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький стадіон «Авангард» безоплатно передадуть місту. З відповідною пропозицією до міської влади звернулися власники стадіону та запропонували укласти відповідну угоду про пожертву.Таке рішення про готовність прийняти у власність стадіон ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергової сесії 31 серпня.Міський голованаголосив, що це важливий крок, адже перебування стадіону в комунальній власності дає можливість залучати для його реконструкції та подальшого розвитку кошти міжнародних організацій та державного бюджету. А це – формування позитивного іміджу міста, інвестиції в економіку громади і її розвиток.До того ж Федерація з легкої атлетики України зверталася до міського голови, аби порушити це питання. Зважаючи на це, Луцьк має шанси стати легкоатлетичною столицею України, бо й минулі роки «Авангард» неодноразово приймав всеукраїнські та міжнародні першості з цього виду спорту.За словами міського голови Ігоря Поліщука, у планах — створення комунального підприємства, тому що стадіон — це великий комплекс господарських споруд, велика земельна ділянка, яка потребує догляду. “Попередньо мав зустріч з віце-президентом Федерацією легкої атлетики України Володимиром Рудюком, весною до нас завітає голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), він зацікавлений, аби в нашому місті відбувався чемпіонат з легкої атлетики”, - наголосив він.

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