Луцький стадіон «Авангард» передадуть місту

Луцький стадіон «Авангард» передадуть місту
Луцький стадіон «Авангард» безоплатно передадуть місту. З відповідною пропозицією до міської влади звернулися власники стадіону та запропонували укласти відповідну угоду про пожертву.

Таке рішення про готовність прийняти у власність стадіон ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергової сесії 31 серпня.

Міський голова Ігор Поліщук наголосив, що це важливий крок, адже перебування стадіону в комунальній власності дає можливість залучати для його реконструкції та подальшого розвитку кошти міжнародних організацій та державного бюджету. А це – формування позитивного іміджу міста, інвестиції в економіку громади і її розвиток.

До того ж Федерація з легкої атлетики України зверталася до міського голови, аби порушити це питання. Зважаючи на це, Луцьк має шанси стати легкоатлетичною столицею України, бо й минулі роки «Авангард» неодноразово приймав всеукраїнські та міжнародні першості з цього виду спорту.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, у планах — створення комунального підприємства, тому що стадіон — це великий комплекс господарських споруд, велика земельна ділянка, яка потребує догляду. “Попередньо мав зустріч з віце-президентом Федерацією легкої атлетики України Володимиром Рудюком, весною до нас завітає голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьян Коу, він зацікавлений, аби в нашому місті відбувався чемпіонат з легкої атлетики”, - наголосив він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Авангард, Луцьк, передадуть місту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть 21-річного волинянина, який п`яним збив на смерть семирічну дитину
Сьогодні, 19:22
Окупанти не хочуть воювати і відкривають дружній вогонь, – ГУР
Сьогодні, 19:11
Луцький стадіон «Авангард» передадуть місту
Сьогодні, 18:15
У Луцьку чоловік перевищив швидкість, бо віз тестя до лікарні
Сьогодні, 18:00
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Луцький стадіон «Авангард» закрили на карантин Луцький стадіон «Авангард» закрили на карантин
27 січень, 20:34
Біля «Авангарду» у Луцьку заборонили продаж алкоголю у дні проведення матчів Біля «Авангарду» у Луцьку заборонили продаж алкоголю у дні проведення матчів
01 жовтень, 2021, 16:33
Біля «Авангарду» у Луцьку сьогодні, 13 вересня, не продаватимуть алкоголь Біля «Авангарду» у Луцьку сьогодні, 13 вересня, не продаватимуть алкоголь
13 вересень, 2021, 13:35
Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь
20 серпень, 2021, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть 21-річного волинянина, який п`яним збив на смерть семирічну дитину
Сьогодні, 19:22
 0
Окупанти не хочуть воювати і відкривають дружній вогонь, – ГУР
Сьогодні, 19:11
 0
Луцький стадіон «Авангард» передадуть місту
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку чоловік перевищив швидкість, бо віз тестя до лікарні
Сьогодні, 18:00
 0
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8