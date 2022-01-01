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За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан

За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
27 серпня 2022 року при виконанні військового обов'язку загинув житель міста Любомль, капітан Чоботан Ігор Миколайович, 1988 року народження.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Царство небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави! Щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна. Інформація про обряд поховання згодом буде висвітлена на офіційному сайті міської ради", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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