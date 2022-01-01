За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан

Чоботан Ігор Миколайович, 1988 року народження.



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"Царство небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави! Щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна. Інформація про обряд поховання згодом буде висвітлена на офіційному сайті міської ради", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 серпня 2022 року при виконанні військового обов'язку загинув житель міста Любомль, капітан, 1988 року народження.Про це повідомили у Любомльській громаді."Царство небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави! Щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна. Інформація про обряд поховання згодом буде висвітлена на офіційному сайті міської ради", - йдеться в повідомленні.

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