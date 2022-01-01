За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
Сьогодні, 17:40
27 серпня 2022 року при виконанні військового обов'язку загинув житель міста Любомль, капітан Чоботан Ігор Миколайович, 1988 року народження.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Царство небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави! Щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна. Інформація про обряд поховання згодом буде висвітлена на офіційному сайті міської ради", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Царство небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави! Щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна. Інформація про обряд поховання згодом буде висвітлена на офіційному сайті міської ради", - йдеться в повідомленні.
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