У Луцьку чоловік перевищив швидкість, бо віз тестя до лікарні





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Під час спілкування з водієм, він повідомив, що перевищив швидкість через те, що терміново везе свого тестя до лікарні, адже він перебуває у вкрай критичному стані.



Патрульні здійснили супровід автівки до лікарні для якнайшвидшої госпіталізації чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні під час вимірювання швидкісного режиму на вулиці Набережній, що в Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Audi A6, водій якого рухався з перевищенням дозволеної швидкості.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з водієм, він повідомив, що перевищив швидкість через те, що терміново везе свого тестя до лікарні, адже він перебуває у вкрай критичному стані.Патрульні здійснили супровід автівки до лікарні для якнайшвидшої госпіталізації чоловіка.

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