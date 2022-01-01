У Луцьку чоловік перевищив швидкість, бо віз тестя до лікарні

У Луцьку чоловік перевищив швидкість, бо віз тестя до лікарні
Сьогодні під час вимірювання швидкісного режиму на вулиці Набережній, що в Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Audi A6, водій якого рухався з перевищенням дозволеної швидкості.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з водієм, він повідомив, що перевищив швидкість через те, що терміново везе свого тестя до лікарні, адже він перебуває у вкрай критичному стані.

Патрульні здійснили супровід автівки до лікарні для якнайшвидшої госпіталізації чоловіка.

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Теги: перевищив швидкість, патрульні, Луцьк
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