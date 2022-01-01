Біля Луцька затримали водія, який перевищив швидкість майже на 50 км/год

Біля Луцька затримали водія, який перевищив швидкість майже на 50 км/год
Сьогодні патрульні, які вимірюють швидкісний режим на автодорозі Н-22 у с. Піддубці, зупинили автомобіль Volkswagen Jetta, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 99 км/год, при дозволеній — 50 км/год.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у 23-річного водія, поліцейські встановили, що він не має права керування таким транспортним засобом.

Порушник отримав адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, швидкість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
Сьогодні, 17:40
Біля Луцька затримали водія, який перевищив швидкість майже на 50 км/год
Сьогодні, 17:20
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Сьогодні, 17:00
Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки
Сьогодні, 16:42
Фейкові соцвиплати: в Україні активізувалися онлайн-шахраї
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів
30 серпень, 10:40
Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака
25 серпень, 11:50
У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома
16 серпень, 14:50
У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик
11 серпень, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
Сьогодні, 17:40
 0
Біля Луцька затримали водія, який перевищив швидкість майже на 50 км/год
Сьогодні, 17:20
 0
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Сьогодні, 17:00
 0
Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки
Сьогодні, 16:42
 0
Фейкові соцвиплати: в Україні активізувалися онлайн-шахраї
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8