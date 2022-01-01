Біля Луцька затримали водія, який перевищив швидкість майже на 50 км/год

Сьогодні патрульні, які вимірюють швидкісний режим на автодорозі Н-22 у с. Піддубці, зупинили автомобіль Volkswagen Jetta, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 99 км/год, при дозволеній — 50 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів у 23-річного водія, поліцейські встановили, що він не має права керування таким транспортним засобом.Порушник отримав адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.