Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем Луцького району зґвалтування 12-річної доньки.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою. Міру покарання йому обере суд.Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі.