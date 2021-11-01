Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки

Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем Луцького району зґвалтування 12-річної доньки.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою. Міру покарання йому обере суд.

Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі.

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Теги: Волинь, суд, зґвалтування
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