Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки
Сьогодні, 16:42
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем Луцького району зґвалтування 12-річної доньки.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою. Міру покарання йому обере суд.
Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою. Міру покарання йому обере суд.
Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі.
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