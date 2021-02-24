Скільки Україна повинна виплатити боргів

Скільки Україна повинна виплатити боргів
Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані (НБУ).

За даними НБУ, в третьому-четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 10,112 млрд доларів, з яких 7,845 млрд доларів - основна сума боргу, 2,266 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2022 року - 5,571 млрд доларів. У IV кварталі треба повернути 4,541 млрд доларів.

До кінця року Україна повинна повернути 1,172 млрд доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 157 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 14,640 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.
Скільки Україна повинна виплатити боргів

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за перший-другий квартал 2023 року повинні виплатити 6,100 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 3,867 млрд доларів, в третьому кварталі - 2,232 млрд доларів.


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Теги: борги, Україна, НБУ
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