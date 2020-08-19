Фейкові соцвиплати: в Україні активізувалися онлайн-шахраї

Фейкові соцвиплати: в Україні активізувалися онлайн-шахраї
В Україні активізувалися онлайн-шахраї, які спекулюють на грошових виплатах та виманюють дані банківських карток українців.

Про це повідомляє Держспецзв'язку у середу, 31 серпня.

Шахраї обіцяють «компенсації» та «фінансову допомогу» - наприклад, нібито від ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста, при цьому кажуть, що виплати здійснюються «за рахунок конфіскованих активів Росії».

У соціальних мережах кібершахраї розповсюджують оголошення та просять перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого «Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Кошти». Там просять запровадити дані банківської картки, щоб нібито отримати виплату, але після цього можна залишитись без грошей.

Українців просять не довіряти інформації від неперевірених джерел, а про виплати допомоги та компенсації дізнаватися з офіційних сайтів держорганів чи під час особистого візиту.

Крім того, у Держспецзв'язку закликають:

- ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
- якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському веб-сайті, слід негайно заблокувати картку.

Список шахрайських сторінок – на сайті CERT-UA.

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Теги: соцвиплати, кібершахраї
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