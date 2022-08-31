Розкрадання пів мільйона доларів: у керівника з Міноборони пройшли обшуки, у дивані знайшли гроші

Богдан Хмельницький.



Про це повідомляє



За словами співрозмовника видання, днями поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького – на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.



За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.



Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.



"Українська правда" намагалась отримати коментар з цього приводу у речниці Міноборони і заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, але вона не взяла слухавку. УП також написала повідомлення Маляр у Telegram з прохання про коментар за 13 хв до публікації матеріалу. На момент публікації УП відповіді від Маляр не отримала.



Після публікації матеріалу УП надіслала письмовий запит на ім’я міністра оборони та пресслужбу Міноборони.



Станом на 15:00 УП не отримала відповіді від Маляр чи Міноборони.



30 серпня правоохоронці повідомили, що оголосили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.



За даними слідства, до розкрадання коштів причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат. Ці громадяни були представниками Міністерства оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним із фігурантів справи про розкрадання 580 000 доларів коштів Міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, є директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковникПро це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.За словами співрозмовника видання, днями поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького – на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень."Українська правда" намагалась отримати коментар з цього приводу у речниці Міноборони і заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, але вона не взяла слухавку. УП також написала повідомлення Маляр у Telegram з прохання про коментар за 13 хв до публікації матеріалу. На момент публікації УП відповіді від Маляр не отримала.Після публікації матеріалу УП надіслала письмовий запит на ім’я міністра оборони та пресслужбу Міноборони.Станом на 15:00 УП не отримала відповіді від Маляр чи Міноборони.30 серпня правоохоронці повідомили, що оголосили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.За даними слідства, до розкрадання коштів причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат. Ці громадяни були представниками Міністерства оборони.

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