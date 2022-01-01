Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ





Про це Микола Курилюк.



Виступи організовують з періодичністю три-п'ять разів на місяць, усе залежить від ситуації, – говорить Микола Курилюк. Обирають багатолюдні громадські місця в Луцьку, де поблизу є укриття, щоб в разі повітряної тривоги можна було подбати про безпеку музичного колективу.



Цього разу музичний колектив грає на зупинці по вулиці Конякіна.



Зазвичай, – каже Микола Курилюк, – до виступів долучається від семи до 14 музикантів.



З його слів, за весь час дії воєнного стану їм вдалось зібрати 70 тисяч гривень. За частину з них уже купили шість перископів та передали їх на потреби бійців 100-ої окремої бригади тероборони Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Княгининівської музичної школи дає вуличні концерти у Луцьку. Таким чином долучається до збору грошей на потреби Збройних сил України.Про це розповів Суспільному викладачВиступи організовують з періодичністю три-п'ять разів на місяць, усе залежить від ситуації, – говорить Микола Курилюк. Обирають багатолюдні громадські місця в Луцьку, де поблизу є укриття, щоб в разі повітряної тривоги можна було подбати про безпеку музичного колективу.Цього разу музичний колектив грає на зупинці по вулиці Конякіна.Зазвичай, – каже Микола Курилюк, – до виступів долучається від семи до 14 музикантів.З його слів, за весь час дії воєнного стану їм вдалось зібрати 70 тисяч гривень. За частину з них уже купили шість перископів та передали їх на потреби бійців 100-ої окремої бригади тероборони Волині.

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