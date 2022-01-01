Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Колектив Княгининівської музичної школи дає вуличні концерти у Луцьку. Таким чином долучається до збору грошей на потреби Збройних сил України.
Про це розповів Суспільному викладач Микола Курилюк.
Виступи організовують з періодичністю три-п'ять разів на місяць, усе залежить від ситуації, – говорить Микола Курилюк. Обирають багатолюдні громадські місця в Луцьку, де поблизу є укриття, щоб в разі повітряної тривоги можна було подбати про безпеку музичного колективу.
Цього разу музичний колектив грає на зупинці по вулиці Конякіна.
Зазвичай, – каже Микола Курилюк, – до виступів долучається від семи до 14 музикантів.
З його слів, за весь час дії воєнного стану їм вдалось зібрати 70 тисяч гривень. За частину з них уже купили шість перископів та передали їх на потреби бійців 100-ої окремої бригади тероборони Волині.
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Про це розповів Суспільному викладач Микола Курилюк.
Виступи організовують з періодичністю три-п'ять разів на місяць, усе залежить від ситуації, – говорить Микола Курилюк. Обирають багатолюдні громадські місця в Луцьку, де поблизу є укриття, щоб в разі повітряної тривоги можна було подбати про безпеку музичного колективу.
Цього разу музичний колектив грає на зупинці по вулиці Конякіна.
Зазвичай, – каже Микола Курилюк, – до виступів долучається від семи до 14 музикантів.
З його слів, за весь час дії воєнного стану їм вдалось зібрати 70 тисяч гривень. За частину з них уже купили шість перископів та передали їх на потреби бійців 100-ої окремої бригади тероборони Волині.
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