Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Колектив Княгининівської музичної школи дає вуличні концерти у Луцьку. Таким чином долучається до збору грошей на потреби Збройних сил України.

Про це розповів Суспільному викладач Микола Курилюк.

Виступи організовують з періодичністю три-п'ять разів на місяць, усе залежить від ситуації, – говорить Микола Курилюк. Обирають багатолюдні громадські місця в Луцьку, де поблизу є укриття, щоб в разі повітряної тривоги можна було подбати про безпеку музичного колективу.

Цього разу музичний колектив грає на зупинці по вулиці Конякіна.

Зазвичай, – каже Микола Курилюк, – до виступів долучається від семи до 14 музикантів.
Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ

З його слів, за весь час дії воєнного стану їм вдалось зібрати 70 тисяч гривень. За частину з них уже купили шість перископів та передали їх на потреби бійців 100-ої окремої бригади тероборони Волині.
Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Викладачі та учні музичної школи на Волині виступають, щоб зібрати гроші для ЗСУ

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Теги: Волинь, Луцьк, гроші, ЗСУ, оркестр
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