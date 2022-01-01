Чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон





Про це



У разі переїзду на постійне місце проживання за кордон пенсія виплачується тільки в том випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.



У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за 6 місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.



Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".





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