На Волині врятували собаку, який впав у криницю

На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Пригода трапилася у місті Рожищі на вулиці Граничній. Колодязь із питною водою на території приватної садиби якраз ремонтували, тож зняли дерев’яне накриття. Туди й ускочив сусідський собака.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Допомогти бідоласі намагався господар: спускав на мотузці відро, але воно обірвалося і слугувало хіба підвищенням, на якому собака очікував на допомогу.

Рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище, які прибули за викликом, помістили в криницю штурмову драбину, проте її довжини виявилося недостатньо – глибина сягала 14 метрів. Тож, рятувальник Юрій Салій спустився драбиною, а далі – за допомогою рятувальних мотузок зрештою дістався до змоклого зляканого собачки, узяв його на руки й підійняв на поверхню.
На Волині врятували собаку, який впав у криницю
На Волині врятували собаку, який впав у криницю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, цуценя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон
Сьогодні, 14:40
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Сьогодні, 14:25
На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Сьогодні, 14:05
«Це крок назад від стандартів свободи слова», – НСЖУ щодо законопроекту «Про медіа»
Сьогодні, 13:36
Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у драмтеатрі в Маріуполі, – Стратком ЗСУ
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На Волині вночі горів будинок: із пожежі врятували 55-річного господаря На Волині вночі горів будинок: із пожежі врятували 55-річного господаря
29 серпень, 11:23
За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
27 серпень, 11:54
На Волині померла ветеранка пожежної охорони На Волині померла ветеранка пожежної охорони
23 серпень, 11:05
Вогонь знищив 5 тонн сіна: на Волині горіла господарська споруда Вогонь знищив 5 тонн сіна: на Волині горіла господарська споруда
22 серпень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стеля в сучасному інтер’єрі: основні тренди*
Сьогодні, 14:45
 0
Чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Сьогодні, 14:05
 0
«Це крок назад від стандартів свободи слова», – НСЖУ щодо законопроекту «Про медіа»
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8