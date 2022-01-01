На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Сьогодні, 14:05
Пригода трапилася у місті Рожищі на вулиці Граничній. Колодязь із питною водою на території приватної садиби якраз ремонтували, тож зняли дерев’яне накриття. Туди й ускочив сусідський собака.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Допомогти бідоласі намагався господар: спускав на мотузці відро, але воно обірвалося і слугувало хіба підвищенням, на якому собака очікував на допомогу.
Рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище, які прибули за викликом, помістили в криницю штурмову драбину, проте її довжини виявилося недостатньо – глибина сягала 14 метрів. Тож, рятувальник Юрій Салій спустився драбиною, а далі – за допомогою рятувальних мотузок зрештою дістався до змоклого зляканого собачки, узяв його на руки й підійняв на поверхню.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Допомогти бідоласі намагався господар: спускав на мотузці відро, але воно обірвалося і слугувало хіба підвищенням, на якому собака очікував на допомогу.
Рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище, які прибули за викликом, помістили в криницю штурмову драбину, проте її довжини виявилося недостатньо – глибина сягала 14 метрів. Тож, рятувальник Юрій Салій спустився драбиною, а далі – за допомогою рятувальних мотузок зрештою дістався до змоклого зляканого собачки, узяв його на руки й підійняв на поверхню.
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