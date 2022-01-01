«Це крок назад від стандартів свободи слова», – НСЖУ щодо законопроекту «Про медіа»

Сергій Томіленко розчарований таким рішенням парламенту.



Про це



У Верховній Раді у першому читанні проголосовано законопроєкт Про медіа. Автори змогли зібрати 233 голоси ЗА завдяки підтримці 12 депутатів колишньої опзж. У повному складі не голосували депутати з ЄС та Голосу.



Томіленко зауважує, ухвалили новий законопроект, до якого внесли зміни лише кілька тижнів тому. Не було широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками.



І додає: «З того, що ми знаємо про нову редакцію законопроекту, вони лише на 10% про зобов’язання перед ЄС. Решта тексту – бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи і закривати. І все це – за гроші платників податків.



Фактично цей закон – про Нацраду в усіх іпостасях і для всіх журналістів в усіх медіа».



Серед журналістів, зауважує, голоси – лічені. За словами голови спілки, представники реальних онлайн і друкованих ЗМІ, які намагаються вижити на поруйнованому війною медіаринку, цей закон не підтримують. А представники теле і радіо компаній, які уже регулюються Нацрадою, цей закон не критикують.



«Національна спілка журналістів України ПРОТИ законопроєкту Про медіа і ЗА виконання Україною зобов’язань перед Європейським Союзом. Але в українському Про медіа – лише 10% – це Директива ЄС, 90% – це українські новації. Відповідну пропорцію зафіксував порівняльно-правовий аналіз, оприлюднений урядом сьогодні», – зазначив Сергій Томіленко.



Він також додав, що у нинішній редакції законопроект про медіа може стати гальмом європейської інтеграції замість того щоб стати перемогою – одним зі швидко виконаних наших зобов’язань, а саме – виконанням директиви Єврокомісії про аудіовізуальні послуги. Не треба вводити в оману європейців, підкреслив пан Сергій, і думати, що ви розумніші за них і вони не помітять інструментів цензури, які влада намагається впровадити у законодавство під виглядом вимог ЄС. Атака під фейковим прапором, наголошує, не пройде.



Окрім того, пише Сергій Томіленко, влада не врахувала жодного пункту з числених критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців.



«Проголосувавши законопроект про медіа депутати принизили сотні українських журналістів з десятків редакцій, які зібрали підписи проти цього проекту.



Проігнорували критичні зауваження таких впливових і поважних медійних центрів як американському Комітет захисту журналістів, представника ОБСЄ зі свободи медіа, Європейської спілки журналістів, висновки експертів Ради Європи і десятки заяв нашої спілки», – запевняє голова НСЖУ.



До того ж, пише Томіленко, нинішні реалії зовсім інші, ніж у грудні 2019 року, коли була оприлюднена концепція нового закону “Про медіа”. Зараз триває повномасштабне вторгнення росії в Україну, українці об’єднуються для відсічі окупантам. Тож кожен закон, зауважує, розглядається крізь призму того, чи не буде він відволікати журналістів від головного завдання: як працювати та давати відсіч окупантам. Водночас, додає Томіленко, важливо розуміти, як зберегти українські медіа. За словами голови НСЖУ, головний запит від усіх медіа та від кожного журналіста – економічне виживання.



«Медіа переживають величезну економічну скруту, через війну критично зменшився ринок реклами, населення не готове купувати чи передплачувати медіа. В Україні 20 відсотків ЗМІ припинили існування, відбувається шалене звільнення журналістів, а решта ЗМІ ледь тримаються на плаву. Чи не стане прийняття законопроекту з правками на 300 сторінках приводом вийти з медійної справи частини журналістів?» – йдеться у публікації НСЖУ.



Відтак, Національна спілка журналістів України вимагає направити законопроект про медіа на аналіз до Венеціанської комісії і не ухвалювати жодних рішень без висновків цієї поважної експертної організації.



«За всі роки незалежності питання свободи слова були тестом на демократичність для будь-якої української влади. Хочу вірити, що Володимир Зеленський, на відміну від попередників, гідно складе цей тест і залишить українські медіа вільними. Свободу слова в Україні ще ніхто не перемагав.



Вірю в ЗСУ і вільні медіа», – наголосив Сергій Томіленко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Схвалення у першому читанні законопроекту про медіа – це крок назад від стандартів свободи слова. Голова Національної спілки журналістів Українирозчарований таким рішенням парламенту.Про це йдеться на сайті НСЖУ.У Верховній Раді у першому читанні проголосовано законопроєкт Про медіа. Автори змогли зібрати 233 голоси ЗА завдяки підтримці 12 депутатів колишньої опзж. У повному складі не голосували депутати з ЄС та Голосу.Томіленко зауважує, ухвалили новий законопроект, до якого внесли зміни лише кілька тижнів тому. Не було широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками.І додає: «З того, що ми знаємо про нову редакцію законопроекту, вони лише на 10% про зобов’язання перед ЄС. Решта тексту – бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи і закривати. І все це – за гроші платників податків.Фактично цей закон – про Нацраду в усіх іпостасях і для всіх журналістів в усіх медіа».Серед журналістів, зауважує, голоси – лічені. За словами голови спілки, представники реальних онлайн і друкованих ЗМІ, які намагаються вижити на поруйнованому війною медіаринку, цей закон не підтримують. А представники теле і радіо компаній, які уже регулюються Нацрадою, цей закон не критикують.«Національна спілка журналістів України ПРОТИ законопроєкту Про медіа і ЗА виконання Україною зобов’язань перед Європейським Союзом. Але в українському Про медіа – лише 10% – це Директива ЄС, 90% – це українські новації. Відповідну пропорцію зафіксував порівняльно-правовий аналіз, оприлюднений урядом сьогодні», – зазначивВін також додав, що у нинішній редакції законопроект про медіа може стати гальмом європейської інтеграції замість того щоб стати перемогою – одним зі швидко виконаних наших зобов’язань, а саме – виконанням директиви Єврокомісії про аудіовізуальні послуги. Не треба вводити в оману європейців, підкреслив пан Сергій, і думати, що ви розумніші за них і вони не помітять інструментів цензури, які влада намагається впровадити у законодавство під виглядом вимог ЄС. Атака під фейковим прапором, наголошує, не пройде.Окрім того, пише Сергій Томіленко, влада не врахувала жодного пункту з числених критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців.«Проголосувавши законопроект про медіа депутати принизили сотні українських журналістів з десятків редакцій, які зібрали підписи проти цього проекту.Проігнорували критичні зауваження таких впливових і поважних медійних центрів як американському Комітет захисту журналістів, представника ОБСЄ зі свободи медіа, Європейської спілки журналістів, висновки експертів Ради Європи і десятки заяв нашої спілки», – запевняє голова НСЖУ.До того ж, пише Томіленко, нинішні реалії зовсім інші, ніж у грудні 2019 року, коли була оприлюднена концепція нового закону “Про медіа”. Зараз триває повномасштабне вторгнення росії в Україну, українці об’єднуються для відсічі окупантам. Тож кожен закон, зауважує, розглядається крізь призму того, чи не буде він відволікати журналістів від головного завдання: як працювати та давати відсіч окупантам. Водночас, додає Томіленко, важливо розуміти, як зберегти українські медіа. За словами голови НСЖУ, головний запит від усіх медіа та від кожного журналіста – економічне виживання.«Медіа переживають величезну економічну скруту, через війну критично зменшився ринок реклами, населення не готове купувати чи передплачувати медіа. В Україні 20 відсотків ЗМІ припинили існування, відбувається шалене звільнення журналістів, а решта ЗМІ ледь тримаються на плаву. Чи не стане прийняття законопроекту з правками на 300 сторінках приводом вийти з медійної справи частини журналістів?» – йдеться у публікації НСЖУ.Відтак, Національна спілка журналістів України вимагає направити законопроект про медіа на аналіз до Венеціанської комісії і не ухвалювати жодних рішень без висновків цієї поважної експертної організації.«За всі роки незалежності питання свободи слова були тестом на демократичність для будь-якої української влади. Хочу вірити, що Володимир Зеленський, на відміну від попередників, гідно складе цей тест і залишить українські медіа вільними. Свободу слова в Україні ще ніхто не перемагав.Вірю в ЗСУ і вільні медіа», – наголосив Сергій Томіленко.

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