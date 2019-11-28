У Луцьку перейменують ще вісім вулиць

У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
З 1 жовтня цього року перейменують ще вісім вулиць Луцька.

Відповідні рішення прийняли під час пленарного засідання 34-ї сесії міської ради, яке відбулось сьогодні, 31 серпня.

Зокрема, Баженова — на Глиняну, Мічуріна — на Золоту, Попова — на вулицю Конотопської битви, Пржевалського — на вулицю Тильну, Путінцева — на Волонтерську, Старова — на вулицю Пластову, Сурикова — на вулицю Шістдесятників, Черняховського — на вулицю Гімназійну.

Попередньо, всі назви були обговорені та погоджені на комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади.

Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перейменування вулиць, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон
Сьогодні, 14:40
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Сьогодні, 14:25
На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Сьогодні, 14:05
«Це крок назад від стандартів свободи слова», – НСЖУ щодо законопроекту «Про медіа»
Сьогодні, 13:36
Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у драмтеатрі в Маріуполі, – Стратком ЗСУ
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У Луцьку може з'явитися вулиця Діда Панаса У Луцьку може з'явитися вулиця Діда Панаса
02 серпень, 16:14
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
26 травень, 14:17
В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю
28 листопад, 2019, 18:42
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
04 березень, 2019, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стеля в сучасному інтер’єрі: основні тренди*
Сьогодні, 14:45
 0
Чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині врятували собаку, який впав у криницю
Сьогодні, 14:05
 0
«Це крок назад від стандартів свободи слова», – НСЖУ щодо законопроекту «Про медіа»
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8