У Луцьку перейменують ще вісім вулиць





Відповідні



Зокрема, Баженова — на Глиняну, Мічуріна — на Золоту, Попова — на вулицю Конотопської битви, Пржевалського — на вулицю Тильну, Путінцева — на Волонтерську, Старова — на вулицю Пластову, Сурикова — на вулицю Шістдесятників, Черняховського — на вулицю Гімназійну.



Попередньо, всі назви були обговорені та погоджені на комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади.



Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня цього року перейменують ще вісім вулиць Луцька.Відповідні рішення прийняли під час пленарного засідання 34-ї сесії міської ради, яке відбулось сьогодні, 31 серпня.Зокрема, Баженова — на Глиняну, Мічуріна — на Золоту, Попова — на вулицю Конотопської битви, Пржевалського — на вулицю Тильну, Путінцева — на Волонтерську, Старова — на вулицю Пластову, Сурикова — на вулицю Шістдесятників, Черняховського — на вулицю Гімназійну.Попередньо, всі назви були обговорені та погоджені на комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади.Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.

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