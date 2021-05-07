Волинський прикордонник виборов «золото» на турнірі з тенісу

Василь Салівончик посів перше місце з тенісу серед військовослужбовців та учасників бойових дій.



Про це



Змагання відбулися в рамках міжнародного турніру з настільного тенісу “Кубок Анатолія Строкатова“, який минулого тижня провели у Львові.



Усього впродовж турніру Василь зіграв дев'ять складних ігор. Не дивлячись на те, що суперники у нього були досить сильні, він все ж таки виявився спритнішим, і «золото» опинилося в його руках.



«Для мене настільний теніс це хобі, яким захоплююся уже більш як 40 років. За цей час брав участь у різноманітних турнірах. Звісно ж завжди викладаюся на повну. Однак для мене головне не перемога, а задоволення від гри. Крім того, цей вид спорту допомагає підтримувати фізичну форму і поліпшує реакцію та увагу» - зізнається прикордонник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіцер Волинського прикордонного загонупосів перше місце з тенісу серед військовослужбовців та учасників бойових дій.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Змагання відбулися в рамках міжнародного турніру з настільного тенісу “Кубок Анатолія Строкатова“, який минулого тижня провели у Львові.Усього впродовж турніру Василь зіграв дев'ять складних ігор. Не дивлячись на те, що суперники у нього були досить сильні, він все ж таки виявився спритнішим, і «золото» опинилося в його руках.«Для мене настільний теніс це хобі, яким захоплююся уже більш як 40 років. За цей час брав участь у різноманітних турнірах. Звісно ж завжди викладаюся на повну. Однак для мене головне не перемога, а задоволення від гри. Крім того, цей вид спорту допомагає підтримувати фізичну форму і поліпшує реакцію та увагу» - зізнається прикордонник.

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