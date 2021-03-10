На потреби Володимирського ТМО передали авто
Сьогодні, 15:50
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Володимирі 30 серпня передав автомобіль для потреб місцевої лікарні.
Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Авто Fiat Scudo обладнане для транспортування у лікарню людей, яким необхідна невідкладна медична допомога, а також для доставки медиків до пацієнтів при потребі.
Салон укомплектовано необхідним професійним обладнанням. Це дозволяє здійснювати основний медичний догляд за пацієнтом під час транспортування у відповідності до всіх вимог і стандартів.
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Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Авто Fiat Scudo обладнане для транспортування у лікарню людей, яким необхідна невідкладна медична допомога, а також для доставки медиків до пацієнтів при потребі.
Салон укомплектовано необхідним професійним обладнанням. Це дозволяє здійснювати основний медичний догляд за пацієнтом під час транспортування у відповідності до всіх вимог і стандартів.
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