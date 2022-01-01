Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у драмтеатрі в Маріуполі, – Стратком ЗСУ





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"Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - про це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя", - йдеться в повідомленні Страткому ЗСУ.



За словами місцевих жителів, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ."Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - про це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя", - йдеться в повідомленні Страткому ЗСУ.За словами місцевих жителів, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

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