На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3

На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3
На Любешівщині амбулаторії будуть оснащені станціями супутникового зв’язку STARLINK V3.

Про це пише газета «Нове життя».

Таке рішення минулої п’ятниці прийняли депутати на засіданні чергової сесії селищної ради.

Керівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради подавало відповідне клопотання, зазначив заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.

На сесії вирішено надати згоду на передачу з державної у комунальну власність Любешівської селищної ради станцій супутникового зв’язку STARLINK V3 у кількості 10 штук – для забезпечення бездротового інтернет-покриття амбулаторій загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради».

Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: STARLINK V3, амбулаторії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у драмтеатрі в Маріуполі, – Стратком ЗСУ
Сьогодні, 13:20
В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь
Сьогодні, 13:05
На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3
Сьогодні, 13:00
В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей
Сьогодні, 12:50
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів. ФОТО Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів. ФОТО
08 грудень, 2020, 16:38
Сільська медицина Волині поповнилася 40 новими позашляховиками. ФОТО Сільська медицина Волині поповнилася 40 новими позашляховиками. ФОТО
19 листопад, 2020, 17:00
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
17 листопад, 2020, 12:31
В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь
Сьогодні, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у драмтеатрі в Маріуполі, – Стратком ЗСУ
Сьогодні, 13:20
 0
В 11 областях посадовців ДСНС викрили на злочинній схемі: серед них – Волинь
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині амбулаторії отримають STARLINK V3
Сьогодні, 13:00
 0
В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8