У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик

У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Вчора, 30 серпня, близько 17-ї години, на вулиці Боженка у Луцьку сталася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Водій легковика не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, під час повороту ліворуч не зайняв крайнього положення на проїзній частині дороги та не надав переваги транспортному засобу ТАТА.

Внаслідок чого автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. На щастя, ніхто не травмувався.

На винуватця склали адміністративний матеріал ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик

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Теги: Луцьк, ДТП
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