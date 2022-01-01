В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей
Сьогодні, 12:50
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 31 серпня безвісти зниклими вважаються 230 дітей.
Такі дані оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора із державного порталу «Діти війни».
Як повідомляється, 7297 дітей було депортовано з України. Водночас вже знайдено 5177 дітей.
Внаслідок вторгнення Росії постраждали понад 1114 дітей.
«Станом на ранок 31 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 379. Не змінилися і дані щодо поранених - понад 735», - сказано в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.
В ОГП зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф було пошкоджено 2328 навчальних закладів, з них 289 було зруйновано повністю.
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Такі дані оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора із державного порталу «Діти війни».
Як повідомляється, 7297 дітей було депортовано з України. Водночас вже знайдено 5177 дітей.
Внаслідок вторгнення Росії постраждали понад 1114 дітей.
«Станом на ранок 31 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 379. Не змінилися і дані щодо поранених - понад 735», - сказано в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.
В ОГП зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф було пошкоджено 2328 навчальних закладів, з них 289 було зруйновано повністю.
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