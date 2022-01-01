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Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині Світлана Поліщук

Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині Світлана Поліщук
30 серпня під час артилерійського обстрілу московською ордою шпиталю біля міста Харків загинула мужня жінка - воїн Збройних Сил України, бойовий медик, жителька села Облапи Дубівської громади - Світлана Михайлівна Поліщук.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Не вірилося… Але отримали офіційне підтвердження… Приносимо щирі співчуття рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Тіло загиблої ще в нелегкій дорозі додому, тому про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомило додатково. Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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