Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині Світлана Поліщук
Сьогодні, 12:22
30 серпня під час артилерійського обстрілу московською ордою шпиталю біля міста Харків загинула мужня жінка - воїн Збройних Сил України, бойовий медик, жителька села Облапи Дубівської громади - Світлана Михайлівна Поліщук.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Не вірилося… Але отримали офіційне підтвердження… Приносимо щирі співчуття рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Тіло загиблої ще в нелегкій дорозі додому, тому про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомило додатково. Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці громади.
"Не вірилося… Але отримали офіційне підтвердження… Приносимо щирі співчуття рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Тіло загиблої ще в нелегкій дорозі додому, тому про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомило додатково. Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться в повідомленні.
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