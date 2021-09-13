Волинян повідомили про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею
Сьогодні, 12:10
Рух вантажних транспортних засобів дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни буде здійснюватися через пункти пропуску: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» та «Ягодин».
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Водночас пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів у вказаних пунктах пропуску залишиться без змін. За виключенням пункту пропуску «Ягодин», де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється.
Перетин кордону вантажними транспортними засобами дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни з 1 вересня поточного року буде здійснюватися і через пункт пропуску «Угринів», а також вказана категорія транспортних засобів як і раніше прямуватиме через пункти пропуску «Устилуг», «Грушів» та «Смільниця».
Разом з тим, пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через ці пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Водночас пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів у вказаних пунктах пропуску залишиться без змін. За виключенням пункту пропуску «Ягодин», де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється.
Перетин кордону вантажними транспортними засобами дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни з 1 вересня поточного року буде здійснюватися і через пункт пропуску «Угринів», а також вказана категорія транспортних засобів як і раніше прямуватиме через пункти пропуску «Устилуг», «Грушів» та «Смільниця».
Разом з тим, пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через ці пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках.
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