У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років

У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років
Учора, 30 серпня, у Камені-Каширському 66-річний водій Ford, рухаючись заднім ходом в дворі будинку, допустив наїзд на 2-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина травмувалася, її госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні. На місці події працювали слідчі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Цього ж дня у Луцьку на перехресті вулиць Боженка та Мамсурова Volkswagen зіткнувся із ВАЗ 21070. У результаті водій, 32-річний лучанин, та пасажир, 47-річний чоловік, ВАЗу отримали тілесні ушкодження. Окрім цього, травмувався 7-річний пасажир Volkswagen, його ушпиталили до лікарні.
У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.
У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років

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Теги: ДТП, Волинь, діти
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