У Луцьку з початку року зловили понад тисячу «публічних» пияків

Від початку року патрульні міста Луцьк склали 1115 адміністративних матеріали за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Згідно зі статтею 178 КУпАП за вчинення таких дій передбачено відповідальність у вигляді попередження чи накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення — тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді — тягнуть за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.