Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС





Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, пише



«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», - сказав він.



Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.



Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: «Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити».

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