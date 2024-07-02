Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС
Сьогодні, 10:46
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, пише Укрінформ.
«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», - сказав він.
Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.
Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: «Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити».
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Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, пише Укрінформ.
«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», - сказав він.
Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.
Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: «Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити».
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