Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», - сказав він.

Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: «Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити».

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Теги: МАГАТЕ, Запорізька АЕС
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