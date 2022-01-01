Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, – Кулеба





Про це Дмитра Кулеби.



Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.



"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.



Також він наголосив, що перемога України у цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. ​



"Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій.



А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти. Я колись це казав і мене потім розривали на всіх російських пропагандистських шоу, але я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло заподіяне нам.



І коли це відбудеться, це буде остаточна перемога України", - зазначив Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на слова глави МЗС УкраїниВін нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України."Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.Також він наголосив, що перемога України у цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. ​"Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій.А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти. Я колись це казав і мене потім розривали на всіх російських пропагандистських шоу, але я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло заподіяне нам.І коли це відбудеться, це буде остаточна перемога України", - зазначив Кулеба.

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