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Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, – Кулеба

Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, – Кулеба
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.

Також він наголосив, що перемога України у цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. ​

"Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій.

А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти. Я колись це казав і мене потім розривали на всіх російських пропагандистських шоу, але я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло заподіяне нам.

І коли це відбудеться, це буде остаточна перемога України", - зазначив Кулеба.

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Теги: Росія, Україна, війна
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