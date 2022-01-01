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На Донеччині загинув 42-річний військовий з Волині Сергій Демчук

На Донеччині загинув 42-річний військовий з Волині Сергій Демчук
Під час виконання бойового завдання обірвалося життя солдата, стрільця-помічника гранатометника механізованого батальйону Демчука Сергія Ярославовича, який проживав у селі Олешковичі Рожищенської громади.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

«Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, близько 7:00 год 22 серпня 2022 року, неподалік села Опитне Покровського району Донецької області, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника Сергій Демчук отримав поранення не сумісне з життям»», – йдеться у сповіщенні про смерть.

«Вічна Слава і пам’ять! Царство Небесне нашому Герою, Сергію, який загинув, захищаючи рідну Україну! Висловлюємо щирі співчуття та слова підтримки у цей складний час родині та рідним загиблого», – наголосив міський голова Вячеслав Поліщук.

Він зазначив, що дату, час та місце зустрічі Героя повідомлять згодом.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 31 серпня по 2 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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