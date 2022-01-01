За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 1974 (+20);

бойових броньованих машин - 4312 (+18);

артилерійських систем - 1091 (+12);

РСЗВ - 285 (+3);

засоби ППО - 152 (+1);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 204 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);

крилаті ракети - 196 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);

спеціальна техніка - 103 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила на війні проти України вже 47 900 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;танків - 1974 (+20);бойових броньованих машин - 4312 (+18);артилерійських систем - 1091 (+12);РСЗВ - 285 (+3);засоби ППО - 152 (+1);літаків - 234 (+0);гелікоптерів - 204 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);крилаті ракети - 196 (+0);кораблі /катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);спеціальна техніка - 103 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію