За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків
Сьогодні, 09:37
Росія втратила на війні проти України вже 47 900 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 1974 (+20);
бойових броньованих машин - 4312 (+18);
артилерійських систем - 1091 (+12);
РСЗВ - 285 (+3);
засоби ППО - 152 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 204 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
крилаті ракети - 196 (+0);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
спеціальна техніка - 103 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 1974 (+20);
бойових броньованих машин - 4312 (+18);
артилерійських систем - 1091 (+12);
РСЗВ - 285 (+3);
засоби ППО - 152 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 204 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
крилаті ракети - 196 (+0);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
спеціальна техніка - 103 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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