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За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків

За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 окупантів та 20 танків
Росія втратила на війні проти України вже 47 900 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 1974 (+20);
бойових броньованих машин - 4312 (+18);
артилерійських систем - 1091 (+12);
РСЗВ - 285 (+3);
засоби ППО - 152 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 204 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
крилаті ракети - 196 (+0);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
спеціальна техніка - 103 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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