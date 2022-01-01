Тридцять років не ремонтували дорогу на Волині: селяни погрожують перекривати шлях вантажівкам





Про це розповів В’ячеслав Стасюк. З його слів, автошлях не ремонтували 30 років, а ситуація погіршилась після того, як дорогою почали їздити вантажівки місцевої агрофірми.



В’ячеслав Стасюк розповідає, що проблеми з бездоріжжям у селі розпочалися ще 2012 року. Каже: звертався і в уряд, і до депутатів, і в службу автодоріг, щоб допомогли відремонтувати дорогу.



"Волинський автодор приїхав, знайшов мене. Сказали, що готується проєктно-технічна документація. Потім вони як кинулись – дорога вийшла громади, Новосілківської сільської ради. Все, сказали: сільська рада хай дає гроші, проєкт є, ми будемо робити", – говорить В’ячеслав Стасюк.



Їздити дорогою, – каже місцевий фермер Сергій Шевчук, – стало проблемно, коли вантажівки агрофірм почали возити зерно.



"Фури йдуть, хати трясуться – це в наш час не є нормально. А це дорога прямо Луцьк-Берестечко, там дороги взагалі немає, окопи", – говорить чоловік.



Додає, якщо ваговози будуть руйнувати сільські шляхи – люди перекриватимуть їм проїзд.



Староста Новосільського старостинського округу Євген Пились розповів: заборонити вантажівкам кількох місцевих аграріїв їздити до полів – влада не в праві, бо це дорога загального користування.



Щоб відремонтувати двокілометрову ділянку шляху, в сільради раніше грошей не було. Нині село Ковбань – у складі Горохівської громади. Її ремонт запланований, – говорить Євген Пились.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Селяни з Ковбані, що у Горохівській тергромаді, скаржаться на бездоріжжя.Про це розповів Суспільному місцевий мешканець. З його слів, автошлях не ремонтували 30 років, а ситуація погіршилась після того, як дорогою почали їздити вантажівки місцевої агрофірми.В’ячеслав Стасюк розповідає, що проблеми з бездоріжжям у селі розпочалися ще 2012 року. Каже: звертався і в уряд, і до депутатів, і в службу автодоріг, щоб допомогли відремонтувати дорогу."Волинський автодор приїхав, знайшов мене. Сказали, що готується проєктно-технічна документація. Потім вони як кинулись – дорога вийшла громади, Новосілківської сільської ради. Все, сказали: сільська рада хай дає гроші, проєкт є, ми будемо робити", – говорить В’ячеслав Стасюк.Їздити дорогою, – каже місцевий фермер, – стало проблемно, коли вантажівки агрофірм почали возити зерно."Фури йдуть, хати трясуться – це в наш час не є нормально. А це дорога прямо Луцьк-Берестечко, там дороги взагалі немає, окопи", – говорить чоловік.Додає, якщо ваговози будуть руйнувати сільські шляхи – люди перекриватимуть їм проїзд.Староста Новосільського старостинського округурозповів: заборонити вантажівкам кількох місцевих аграріїв їздити до полів – влада не в праві, бо це дорога загального користування.Щоб відремонтувати двокілометрову ділянку шляху, в сільради раніше грошей не було. Нині село Ковбань – у складі Горохівської громади. Її ремонт запланований, – говорить Євген Пились.

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