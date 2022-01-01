Тридцять років не ремонтували дорогу на Волині: селяни погрожують перекривати шлях вантажівкам
Сьогодні, 10:10
Селяни з Ковбані, що у Горохівській тергромаді, скаржаться на бездоріжжя.
Про це розповів Суспільному місцевий мешканець В’ячеслав Стасюк. З його слів, автошлях не ремонтували 30 років, а ситуація погіршилась після того, як дорогою почали їздити вантажівки місцевої агрофірми.
В’ячеслав Стасюк розповідає, що проблеми з бездоріжжям у селі розпочалися ще 2012 року. Каже: звертався і в уряд, і до депутатів, і в службу автодоріг, щоб допомогли відремонтувати дорогу.
"Волинський автодор приїхав, знайшов мене. Сказали, що готується проєктно-технічна документація. Потім вони як кинулись – дорога вийшла громади, Новосілківської сільської ради. Все, сказали: сільська рада хай дає гроші, проєкт є, ми будемо робити", – говорить В’ячеслав Стасюк.
Їздити дорогою, – каже місцевий фермер Сергій Шевчук, – стало проблемно, коли вантажівки агрофірм почали возити зерно.
"Фури йдуть, хати трясуться – це в наш час не є нормально. А це дорога прямо Луцьк-Берестечко, там дороги взагалі немає, окопи", – говорить чоловік.
Додає, якщо ваговози будуть руйнувати сільські шляхи – люди перекриватимуть їм проїзд.
Староста Новосільського старостинського округу Євген Пились розповів: заборонити вантажівкам кількох місцевих аграріїв їздити до полів – влада не в праві, бо це дорога загального користування.
Щоб відремонтувати двокілометрову ділянку шляху, в сільради раніше грошей не було. Нині село Ковбань – у складі Горохівської громади. Її ремонт запланований, – говорить Євген Пились.
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Про це розповів Суспільному місцевий мешканець В’ячеслав Стасюк. З його слів, автошлях не ремонтували 30 років, а ситуація погіршилась після того, як дорогою почали їздити вантажівки місцевої агрофірми.
В’ячеслав Стасюк розповідає, що проблеми з бездоріжжям у селі розпочалися ще 2012 року. Каже: звертався і в уряд, і до депутатів, і в службу автодоріг, щоб допомогли відремонтувати дорогу.
"Волинський автодор приїхав, знайшов мене. Сказали, що готується проєктно-технічна документація. Потім вони як кинулись – дорога вийшла громади, Новосілківської сільської ради. Все, сказали: сільська рада хай дає гроші, проєкт є, ми будемо робити", – говорить В’ячеслав Стасюк.
Їздити дорогою, – каже місцевий фермер Сергій Шевчук, – стало проблемно, коли вантажівки агрофірм почали возити зерно.
"Фури йдуть, хати трясуться – це в наш час не є нормально. А це дорога прямо Луцьк-Берестечко, там дороги взагалі немає, окопи", – говорить чоловік.
Додає, якщо ваговози будуть руйнувати сільські шляхи – люди перекриватимуть їм проїзд.
Староста Новосільського старостинського округу Євген Пились розповів: заборонити вантажівкам кількох місцевих аграріїв їздити до полів – влада не в праві, бо це дорога загального користування.
Щоб відремонтувати двокілометрову ділянку шляху, в сільради раніше грошей не було. Нині село Ковбань – у складі Горохівської громади. Її ремонт запланований, – говорить Євген Пились.
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