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Росіяни планують укріпити оборону Криму «москвичами», «пітерцями» та строковиками, – розвідка

Росіяни планують укріпити оборону Криму «москвичами», «пітерцями» та строковиками, – розвідка
Як стало відомо, військові комісаріати вже навіть Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Призваними під час прихованої мобілізації “москвичами” та “пітерцями” будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.

Крім того, з метою доукомплектування військових частин зс РФ дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії ДВОРНІКОВИМ Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було прийнято рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США).

Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує.

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Теги: Росія, Україна, війна
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