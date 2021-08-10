У Ковелі підпалили чагарники і траву. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували дві пожежі сухої трави.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
30 серпня о 21:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сміття у селі Любешівська Воля Камінь-Каширського району. Рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів ліквідували пожежу.
О 21:44 надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників поблизу очисних споруд у Ковелі. Рятувальники 4 ДПРЧ ліквідували загорання.
Ймовірна причина в обох випадках – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
30 серпня о 21:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сміття у селі Любешівська Воля Камінь-Каширського району. Рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів ліквідували пожежу.
О 21:44 надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників поблизу очисних споруд у Ковелі. Рятувальники 4 ДПРЧ ліквідували загорання.
Ймовірна причина в обох випадках – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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