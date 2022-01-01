П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині

На Волині поліція затримала водія за спричинення аварії, в якій загинув 7-річний хлопчик.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 12 червня, близько 19 години, у селі Підріччя на Камінь-Каширщині.22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Spark, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із велосипедистом - 7-річним хлопчиком. Дитину з важкими травмами доставили у відділення реанімації, проте, на жаль, врятувати її не вдалося.Мотоцикліст з місця ДТП зник та переховувався у лісосмузі. За декілька годин, завдяки злагодженій співпраці з рідними, водія двоколісного оперативно розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.Встановлено, що за кермом від перебував у стані алкогольного сп‘яніння.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Слідчі з‘ясовують обставини аварії.Винуватцю ДТП загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.