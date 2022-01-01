«Оплата за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону», – «Волиньгаз»

«Оплата за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону», – «Волиньгаз»
АТ «Волиньгаз» просить споживачів газу сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 червня. Підтримка енергосистеми зараз надзвичайно важлива. Це спільна робота комунальних компаній і споживачів на енергетичному фронті України.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

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В умовах воєнного стану АТ «Волиньгаз» 24/7 здійснює доставку блакитного палива до понад 250 тис споживачів, забезпечує стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Працівники підприємства щоденно здійснюють обслуговування мереж та обладнання, їх ремонт, оперативно виявляють та ліквідують аварійні ситуації.

Завдяки коштам за розподіл газу вдається ремонтувати труби, ГРП, ШРП, виїжджати на виклики, усувати аварії, модернізувати об’єкти критичної інфраструктури та підтримувати економіку.

Газорозподільна компанія дякує кожному за вчасну оплату розподілу газу.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



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Теги: Волиньгаз, розподіл газу
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