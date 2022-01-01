«Оплата за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону», – «Волиньгаз»





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Рахунки за доставку газу є в особистому кабінеті. Сплачуйте онлайн прямо з дому в будь-який час за допомогою онлайн-сервісів 104.



Оберіть зручний для вас спосіб дистанційної оплати:



Особистий кабінет на сайті 104.ua



Мобільний додаток 104.ua:



- play.google - https://bit.ly/3l03fr6

- app.store - https://apple.co/3sr4ROR

- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber

- Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot

- Через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua



В умовах воєнного стану АТ «Волиньгаз» 24/7 здійснює доставку блакитного палива до понад 250 тис споживачів, забезпечує стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Працівники підприємства щоденно здійснюють обслуговування мереж та обладнання, їх ремонт, оперативно виявляють та ліквідують аварійні ситуації.



Завдяки коштам за розподіл газу вдається ремонтувати труби, ГРП, ШРП, виїжджати на виклики, усувати аварії, модернізувати об’єкти критичної інфраструктури та підтримувати економіку.



Газорозподільна компанія дякує кожному за вчасну оплату розподілу газу.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» просить споживачів газу сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 червня. Підтримка енергосистеми зараз надзвичайно важлива. Це спільна робота комунальних компаній і споживачів на енергетичному фронті України.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Рахунки за доставку газу є в особистому кабінеті. Сплачуйте онлайн прямо з дому в будь-який час за допомогою онлайн-сервісів 104.Оберіть зручний для вас спосіб дистанційної оплати:Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104 Мобільний додаток 104.ua:- play.google - https://bit.ly/3l03fr6- app.store - https://apple.co/3sr4ROR- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber- Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot- Через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.uaВ умовах воєнного стану АТ «Волиньгаз» 24/7 здійснює доставку блакитного палива до понад 250 тис споживачів, забезпечує стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Працівники підприємства щоденно здійснюють обслуговування мереж та обладнання, їх ремонт, оперативно виявляють та ліквідують аварійні ситуації.Завдяки коштам за розподіл газу вдається ремонтувати труби, ГРП, ШРП, виїжджати на виклики, усувати аварії, модернізувати об’єкти критичної інфраструктури та підтримувати економіку.Газорозподільна компанія дякує кожному за вчасну оплату розподілу газу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію