У Мінекономіки розповіли, коли в Україні зникнуть черги на АЗС

У Мінекономіки розповіли, коли в Україні зникнуть черги на АЗС
Черги за пальним на українських АЗС зникнуть після того, як його запасів буде щонайменше на 2 тижні – наразі вистачає на 7-8 днів.

Про це в ефірі телемарафону 13 червня заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає ТСН.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, зростають – в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизелю немає – є, але не у достатній кількості", - сказала вона.

Очільниця Мінекономіки також зазначила, що наразі ситуація покращується завдяки новим каналам імпорту.

"Ситуація виправляється. Звичайно, черги є… Треба починати з того, що в країні війна, і був знищений нафтопереробний завод, який забезпечував нас і дизелем, і бензином, і нам від березня-квітня довелося повністю 97% каналів імпорту пального переорієнтувати на те, щоб знайти ці нові канали, забезпечити фізичний обсяг ресурсу і доставити його в країну", - повідомила Свириденко та додала, що в березні було імпортовано 60 тис. тонн пального, а вже у червні імпорт пального може скласти 600 тис. тонн.

За її словами, з ринку Європи імпортується максимально можливий обсяг, і вже були перші поставки з США.

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Теги: Пальне, дефіцит пального, Юлія Свириденко, АЗС
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