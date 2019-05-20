В Україні заарештували 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони

Павла Лєбєдєва.



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Щодо Павла Лєбєдєва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Він був міністром оборони України в уряді колишнього президента України Віктора Януковича. І втік з країни тоді, коли ж і Янукович. Його оголосили у розшук за державну зраду.



Під час розслідування виявилося, що на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Павла Лєбєдєва. Окрім того, слідчі встановили, що ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території Росії, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.



У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень. Наразі арештоване майно передали в управління АРМА.



Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештували 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині колишнього міністра оборони УкраїниПро це повідомляє Офіс Генерального прокурора.Щодо Павла Лєбєдєва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Він був міністром оборони України в уряді колишнього президента України. І втік з країни тоді, коли ж і Янукович. Його оголосили у розшук за державну зраду.Під час розслідування виявилося, що на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Павла Лєбєдєва. Окрім того, слідчі встановили, що ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території Росії, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень. Наразі арештоване майно передали в управління АРМА.Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештували 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

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