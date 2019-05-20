В Україні заарештували 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони

В Україні заарештували 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони
Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині колишнього міністра оборони України Павла Лєбєдєва.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Щодо Павла Лєбєдєва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Він був міністром оборони України в уряді колишнього президента України Віктора Януковича. І втік з країни тоді, коли ж і Янукович. Його оголосили у розшук за державну зраду.

Під час розслідування виявилося, що на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Павла Лєбєдєва. Окрім того, слідчі встановили, що ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території Росії, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень. Наразі арештоване майно передали в управління АРМА.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештували 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.


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Теги: Віктор Янукович, Павло Лєбєдєв
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