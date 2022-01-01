На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО

На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО
Поліцейські розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 08 серпня 1975 року народження, жительку Києва. Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Розшукувана переховується від органів досудового розслідування.

Правоохоронцям надано дозвіл на затримання, з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-22-39, 095-333-84-55 або «102». Конфіденційність гарантується", - наголошують у поліції.
На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині
Сьогодні, 12:17
На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Укриття – в приватній власності: мешканці багатоповерхівки просять Луцькраду викупити підвал
Сьогодні, 11:54
На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині зник 69-річний чоловік. ФОТО Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині зник 69-річний чоловік. ФОТО
07 червень, 10:39
Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
31 травень, 16:13
Розшукали трьох неповнолітніх дівчат з Волині, які пішли з дому ввечері 24 травня Розшукали трьох неповнолітніх дівчат з Волині, які пішли з дому ввечері 24 травня
25 травень, 15:14
На Волині зникла 18-річна дівчина На Волині зникла 18-річна дівчина
12 травень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Укриття – в приватній власності: мешканці багатоповерхівки просять Луцькраду викупити підвал
Сьогодні, 11:54
 0
На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8