Укриття – в приватній власності: мешканці багатоповерхівки просять Луцькраду викупити підвал





Про це розповіла Ольга Скіпчак.



Зі слів жінки, 24 лютого власник сховища надав людям доступ до укриття.



У чому проблема



Укриття потребує ремонту, – говорить місцева мешканка. Жителі будинку на проспекті Соборності розповіли, що писали лист до міської ради з приводу необхідного ремонту, проте отримали відмову.



"Підвальне укриття дало тріщину, через ту тріщину дощові води потрапляють в це сховище. Під час дощу тут по щиколотки було води. Зверху тріщину накриваємо лінолеумом. Самі ту тріщину поремонтувати ми не можемо, там багато роботи", – каже лучанка Ольга Скіпчак.



Вхід до підвалу на замку, говорить жінка, аби туди не заходили безхатьки, коли там немає людей. На час тривоги у сховище спускається майже сотня людей з декількох будинків.



Сховище велике та має запасний вихід, що його власними силами чистили та прибирали мешканці багатоповерхівки, – каже місцева мешканка Валентина. Люди самостійно облаштували більш-менш комфортні умови: принесли воду, стільчики, матраци, а також шини та дерев'яні дошки, з яких поставили імпровізовані лавки.



Як розповіла Ольга Скіпчак, сховище належало заводу синтетичних шкір і у 2005 році, під час його ліквідації, всі приміщення були продані. З нинішнім власником місцеві жителі зустрічалися декілька разів, аби обговорити подальшу долю приміщення.



"Недавно він (власник приміщення – ред.) озвучив, що хотів би його продати. Щоб купити це приміщення самими мешканцями – навіть такого питання не піднімалося, бо великі гроші", – додала місцева мешканка.



Що кажуть в міській раді



Придбати в приватної особи підвальне приміщення в будинку на проспекті Соборності місто не в змозі, оскільки це не захисна споруда, – сказав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міста Юрій Кирилюк.



"Тут вело будівництво одне з луцьких підприємств, приміщення не ввели в експлуатацію. В них (мешканців будинку – ред.) створене ОСББ, вони в праві його викупити й використовувати за своїм призначенням, а далі здавати в оренду після воєнного стану", – розповів посадовець.



Мешканці будинку планують йти на прийом громадян до міського голови, аби запропонувати викупити його і взяти на баланс громади,– зазначила голова ОСББ Лілія Слупачик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканці одного з багатоповерхових будинків на проспекті Соборності під час повітряних тривог укриваються в підвальному приміщенні, що перебуває у приватній власності.Про це розповіла Суспільному лучанкаЗі слів жінки, 24 лютого власник сховища надав людям доступ до укриття.Укриття потребує ремонту, – говорить місцева мешканка. Жителі будинку на проспекті Соборності розповіли, що писали лист до міської ради з приводу необхідного ремонту, проте отримали відмову."Підвальне укриття дало тріщину, через ту тріщину дощові води потрапляють в це сховище. Під час дощу тут по щиколотки було води. Зверху тріщину накриваємо лінолеумом. Самі ту тріщину поремонтувати ми не можемо, там багато роботи", – каже лучанка Ольга Скіпчак.Вхід до підвалу на замку, говорить жінка, аби туди не заходили безхатьки, коли там немає людей. На час тривоги у сховище спускається майже сотня людей з декількох будинків.Сховище велике та має запасний вихід, що його власними силами чистили та прибирали мешканці багатоповерхівки, – каже місцева мешканка Валентина. Люди самостійно облаштували більш-менш комфортні умови: принесли воду, стільчики, матраци, а також шини та дерев'яні дошки, з яких поставили імпровізовані лавки.Як розповіла Ольга Скіпчак, сховище належало заводу синтетичних шкір і у 2005 році, під час його ліквідації, всі приміщення були продані. З нинішнім власником місцеві жителі зустрічалися декілька разів, аби обговорити подальшу долю приміщення."Недавно він (власник приміщення – ред.) озвучив, що хотів би його продати. Щоб купити це приміщення самими мешканцями – навіть такого питання не піднімалося, бо великі гроші", – додала місцева мешканка.Придбати в приватної особи підвальне приміщення в будинку на проспекті Соборності місто не в змозі, оскільки це не захисна споруда, – сказав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міста"Тут вело будівництво одне з луцьких підприємств, приміщення не ввели в експлуатацію. В них (мешканців будинку – ред.) створене ОСББ, вони в праві його викупити й використовувати за своїм призначенням, а далі здавати в оренду після воєнного стану", – розповів посадовець.Мешканці будинку планують йти на прийом громадян до міського голови, аби запропонувати викупити його і взяти на баланс громади,– зазначила голова ОСББ

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