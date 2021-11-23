На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО

На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО
На Волині небайдужий громадянин допоміг відшукати 3-річного хлопчика.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями, на лінію 102 звернувся чоловік, який сказав, що помітив маленького хлопчика біля свого будинку в районі обласної інфекційної лікарні. Дитина на запитання не відповідала.

На місце події виїхали волинські патрульні, які поспілкувалися із заявником та оглянули прилеглу територію. Опитавши громадян, один з них вказав, що хлопчик є сином його сусіда. Патрульні доставили дитину за місцем проживання і передали матері.

Схвильована жінка, розпочала самостійно шукати малюка.

"Дякуємо небайдужому заявнику, який не пройшов повз дитину!" - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, дитина, розшук
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