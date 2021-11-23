На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині небайдужий громадянин допоміг відшукати 3-річного хлопчика.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями, на лінію 102 звернувся чоловік, який сказав, що помітив маленького хлопчика біля свого будинку в районі обласної інфекційної лікарні. Дитина на запитання не відповідала.
На місце події виїхали волинські патрульні, які поспілкувалися із заявником та оглянули прилеглу територію. Опитавши громадян, один з них вказав, що хлопчик є сином його сусіда. Патрульні доставили дитину за місцем проживання і передали матері.
Схвильована жінка, розпочала самостійно шукати малюка.
"Дякуємо небайдужому заявнику, який не пройшов повз дитину!" - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями, на лінію 102 звернувся чоловік, який сказав, що помітив маленького хлопчика біля свого будинку в районі обласної інфекційної лікарні. Дитина на запитання не відповідала.
На місце події виїхали волинські патрульні, які поспілкувалися із заявником та оглянули прилеглу територію. Опитавши громадян, один з них вказав, що хлопчик є сином його сусіда. Патрульні доставили дитину за місцем проживання і передали матері.
Схвильована жінка, розпочала самостійно шукати малюка.
"Дякуємо небайдужому заявнику, який не пройшов повз дитину!" - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині розшукують 46-річну киянку за скоєння шахрайства. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Укриття – в приватній власності: мешканці багатоповерхівки просять Луцькраду викупити підвал
Сьогодні, 11:54
На Волині загубився 3-річний хлопчик. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 11:26
Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни
Сьогодні, 10:31
Медіа