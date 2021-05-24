На Волині пограбували магазин

Учора, 12 червня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей із магазину у місті Рожище.Про це повідомили в пресслужб іполіції Волині.Зловмисник проник до приміщення закладу та викрав понад 2 тис. грн.За гарячими слідами поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 28-річний чоловік, який тимчасово проживає у Луцьку. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Цього ж дня із приміщення магазину у селищі Торчин викрали планшетний пристрій для сканування товару Ipad-7, вартістю 15 тис. грн.Крадіжку вчинила жителька міста Луцьк. Викрадений планшет поліцейські вилучили.А на Ратнівщині правоохоронці розкрили крадіжку велосипеда, який пенсіонерка залишила поблизу церкви. Зловмисником виявився 58-річний односелець заявниці. Велосипед також вилучили та повернули власниці.Нагадаємо, що за вчинення крадіжки, в умовах воєнного стану загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.