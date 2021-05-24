На Волині пограбували магазин

На Волині пограбували магазин
Учора, 12 червня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей із магазину у місті Рожище.

Про це повідомили в пресслужб іполіції Волині.

Зловмисник проник до приміщення закладу та викрав понад 2 тис. грн.

За гарячими слідами поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 28-річний чоловік, який тимчасово проживає у Луцьку. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Цього ж дня із приміщення магазину у селищі Торчин викрали планшетний пристрій для сканування товару Ipad-7, вартістю 15 тис. грн.

Крадіжку вчинила жителька міста Луцьк. Викрадений планшет поліцейські вилучили.

А на Ратнівщині правоохоронці розкрили крадіжку велосипеда, який пенсіонерка залишила поблизу церкви. Зловмисником виявився 58-річний односелець заявниці. Велосипед також вилучили та повернули власниці.

Нагадаємо, що за вчинення крадіжки, в умовах воєнного стану загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, Рожище, крадіжка
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