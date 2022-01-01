На Волині п`яний 26-річний водій з’їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 10:16
На вихідних волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі М-19.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 26-річний водій Ford Mondeo не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
На місці події водія оглянули медики. Він тілесних ушкоджень не отримав та відмовився від шпиталізації.
Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Однак кермувальник відмовився від проходження огляду на місці події та в медичному закладі.
У результаті на порушника склали адміністративний матеріал за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Зауважимо, що за 5 місяців 2022 року на Волині трапилася 31 дорожньо-транспортна пригода через перебування водіїв у нетверезому стані. З них 3 ДТП з травмованими, в яких травмувалися 8 людей!
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 26-річний водій Ford Mondeo не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
На місці події водія оглянули медики. Він тілесних ушкоджень не отримав та відмовився від шпиталізації.
Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Однак кермувальник відмовився від проходження огляду на місці події та в медичному закладі.
У результаті на порушника склали адміністративний матеріал за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Зауважимо, що за 5 місяців 2022 року на Волині трапилася 31 дорожньо-транспортна пригода через перебування водіїв у нетверезому стані. З них 3 ДТП з травмованими, в яких травмувалися 8 людей!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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