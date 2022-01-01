Українські військові знищили вже 213 російських літаків, – Генштаб





Про це



Втрати ворога:



танки – 1432 (+2) од,

бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,

артилерійські системи – 718 (+3) од,

РСЗВ – 226 (+0) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаки – 213 (+1) од,

гелікоптер – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,

спеціальна техніка – 54 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Втрати ворога:танки – 1432 (+2) од,бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,артилерійські системи – 718 (+3) од,РСЗВ – 226 (+0) од,засоби ППО – 97 (+0) од,літаки – 213 (+1) од,гелікоптер – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),крилаті ракети – 125 (+0),кораблі/катери – 13 (+0) од,автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,спеціальна техніка – 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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