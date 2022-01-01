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Українські військові знищили вже 213 російських літаків, – Генштаб

Українські військові знищили вже 213 російських літаків, – Генштаб
Російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати ворога:

танки – 1432 (+2) од,
бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,
артилерійські системи – 718 (+3) од,
РСЗВ – 226 (+0) од,
засоби ППО – 97 (+0) од,
літаки – 213 (+1) од,
гелікоптер – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),
крилаті ракети – 125 (+0),
кораблі/катери – 13 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,
спеціальна техніка – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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