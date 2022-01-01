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Росіяни вдарили з «Ураганів» по житлових кварталах на Дніпропетровщині

Росіяни вдарили з «Ураганів» по житлових кварталах на Дніпропетровщині
Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині: загинула одна людина, п'ятеро поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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