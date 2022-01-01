Росіяни вдарили з «Ураганів» по житлових кварталах на Дніпропетровщині
Сьогодні, 09:00
Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині: загинула одна людина, п'ятеро поранених.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.
"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.
Резніченко зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.
"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.
Резніченко зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.
Фото ілюстративне.
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Сьогодні, 09:00
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