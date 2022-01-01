Росіяни вдарили з «Ураганів» по житлових кварталах на Дніпропетровщині





Про це Валентин Резніченко.



"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.



Резніченко зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині: загинула одна людина, п'ятеро поранених.Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.Резніченко зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

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