До Києва привезли вже понад 200 тіл загиблих захисників «Азовсталі», – Жорін





Про це написав колишній командир полку Національної гвардії «Азов» Максим Жорін у своєму



«Переговори про подальші обміни, про повернення всіх тіл додому тривають. Абсолютно всі тіла повинні бути повернуті, і над цим ми будемо працювати» - повідомив він.



Зазначається, що тіла загиблих були доставлені до Києва. Близько третини з них - військовослужбовці зі складу «Азова». Крім них, є морські піхотинці, прикордонники, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.



Особи їх не встановлені - приналежність тіл вдалося визначити тільки за формою та шевронами. Візуальне впізнання тіл неможливе через сильну спотвореність - трупи загиблих у дуже поганому стані. Потрібна ДНК-експертиза, що займе кілька місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вже отримала завдяки процедурі обміну понад 200 тіл загиблих у Маріуполі захисників заводу «Азовсталь», серед яких є і військовослужбовці «Азова». Однак ще стільки ж тіл українських військових все ще залишається в Маріуполі.Про це написав колишній командир полку Національної гвардії «Азов»у своєму Telegram. «Переговори про подальші обміни, про повернення всіх тіл додому тривають. Абсолютно всі тіла повинні бути повернуті, і над цим ми будемо працювати» - повідомив він.Зазначається, що тіла загиблих були доставлені до Києва. Близько третини з них - військовослужбовці зі складу «Азова». Крім них, є морські піхотинці, прикордонники, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.Особи їх не встановлені - приналежність тіл вдалося визначити тільки за формою та шевронами. Візуальне впізнання тіл неможливе через сильну спотвореність - трупи загиблих у дуже поганому стані. Потрібна ДНК-експертиза, що займе кілька місяців.

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