Зеленський розповів, що очікує безмитний режим між Британією та Україною

Зеленський розповів, що очікує безмитний режим між Британією та Україною
Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.

Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.

Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

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Теги: Британія, Україна, митний режим
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