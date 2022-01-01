Зеленський розповів, що очікує безмитний режим між Британією та Україною





Про це Володимир Зеленський у відеозверненні.



"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.



Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.



Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.Про це розповів президенту відеозверненні."Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

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