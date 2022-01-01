Зеленський розповів, що очікує безмитний режим між Британією та Україною
Сьогодні, 06:44
Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.
Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.
Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.
Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.
Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.
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