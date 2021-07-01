ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході
Сьогодні, 04:33
Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на Сході.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.
Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.
Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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