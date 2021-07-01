ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході
Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на Сході.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.

Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Теги: окупанти, Схід, боєприпаси
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