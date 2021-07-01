ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході





Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "



Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.



Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на Сході.Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання " Схід ".Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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