США скасовує тестування на коронавірус для туристів, – ЗМІ

США скасовує тестування на коронавірус для туристів, – ЗМІ
Адміністрація Байдена заявила, що скасує вимоги до тестування на коронавірус перед від'їздом для всіх мандрівників, які прибувають до США з-за кордону.

Про це пише 24 канал з посиланням на Politico.

На основі наукових даних CDC вирішило, що настав час зняти обмеження. Відомство проаналізує правильність цього рішення через 90 днів і продовжить оцінювати ситуацію на постійній основі.

Авіакомпанії та туристична індустрія тривалий час наполягали на знятті обмежень у США. Сплеск штаму коронавірусу Омікрон у листопаді спонукав адміністрацію Байдена посилити обмеження для людей, що летять до США, вимагаючи негативного тесту на за день до поїздки.

Тепер цих обмежень немає. Але CDC може у будь-який момент повернути правила тестування залежно від появи нових штамів коронавірусу.

"Якщо виникне необхідність відновити вимогу про тестування перед від'їздом — у тому числі через новий варіант, що викликає занепокоєння – CDC без вагань вживе заходів", – повідомили у відомстві.

При цьому в CDC зауважили, що все ж рекомендують проводити тестування перед будь-яким авіаперельотом.

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Теги: США, коронавірус, тести
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